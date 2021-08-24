شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يعزز من مكاسبه – تحليل – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 1.11% بما يعادل 3.98 نقطة ليستقر على سعر 365.35 دولار.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 358.65، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 377.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد