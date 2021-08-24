شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جوجل (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.92% بما يعادل 53.25 نقطة ليستقر على سعر 2,821.99 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 2,681.75، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 2,904.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد