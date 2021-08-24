شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مستوى 0.7225 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لمواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة، ليكون الميل الصاعد متوقعاً بقية اليوم، مستهدفاً مستوى 0.7325 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن الفشل بالثبات فوق 0.7225 سيوقف الاتجاه الصاعد ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد