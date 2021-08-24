شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوع والأنظار على "جاكسون هول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي قليلا بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع المسجل بالأمس ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، فى انتظار المزيد من الأدلة حول قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،والتي من المتوقع أن يوفرها مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي عندما يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

انخفض مؤشر الدولار بأقل من 0.1 % إلى مستوى 92.95 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.08 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.94 نقطة ، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات تباطؤ فاق التوقعات للأنشطة الصناعية والتجارية الأمريكية خلال آب/أغسطس ،الأمر الذي آثار الشكوك حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

قلصت تلك البيانات الاقتصادية الضعيفة بالتزامن مع استمرار انتشار المتغير دلتا من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين هذا الأسبوع ،حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول حول التوقعات الاقتصادية ومستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.