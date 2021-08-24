شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، بفضل معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

أضاف مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 أكثر من 0.1% حتى الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا قرابة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 1.5% ، بعد الأخبار الإيجابية عن لقاحات كورونا فى الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,489.88 نقطة.

حصل لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا على الموافقة الكاملة للاستخدام من قبل وكالة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية "FDA" بعد منحه فى السابق ترخيص الاستخدام الطارئ فى كانون الأول/ديسمبر 2020.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس قرابة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ،وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.3%.