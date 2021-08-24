شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفضل ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتداول أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل خلال تعاملات الأمس بعد التداول مرة أخرى فوق حاجز 1,800$ للأونصة ، فى طريقها لتحقيق ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل ضعف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,805.25 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,805.18 $،وسجلت أعلى مستوي 1,806.00 $ ، وأدنى مستوي 1,800.74 $.

حقق المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.35% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة ِأسابيع عند 1,806.44$ للأونصة ، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأقل من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أظهرت بيانات يوم الاثنين تباطؤ فاق التوقعات للأنشطة الصناعية والتجارية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،الأمر الذي آثار الشكوك حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

قلصت تلك البيانات الاقتصادية الضعيفة بالتزامن مع استمرار انتشار المتغير دلتا من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين هذا الأسبوع ،حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول حول التوقعات الاقتصادية ومستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 4.95 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,006.66 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.