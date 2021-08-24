الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت محاولات لاختراق مستوى 69.60 الآن، معززاً التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، والذي يصل هدفه التالي إلى 71.20، مع الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد الاختراق سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لاختبار مناطق 67.70 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.70 والمقاومة 70.20

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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