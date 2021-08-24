شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت محاولات لاختراق مستوى 69.60 الآن، معززاً التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، والذي يصل هدفه التالي إلى 71.20، مع الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد الاختراق سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لاختبار مناطق 67.70 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.70 والمقاومة 70.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد