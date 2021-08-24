شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الهابط الطفيف بعد مواجهة المقاومة التي شكّلها المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاختراق مستوى 1.3740 وتسهيل مهمة استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق 1.3680، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3870.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3660 والمقاومة 1.3810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد