شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات ضعيفة منذ الصباح ويستقر فوق المتوسط المتحرك 50، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك اكتساب العزم الإيجابي، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً دون تغيير لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق 1.1675، بينما يتواجد هدفه الرئيسي المنتظر عند 1.1780.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1675 والمقاومة 1.1820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد