شكرا لقرائتكم خبر "مبات" تغلق جولتها الاستثمارية بنجاح بقيادة دراية فنتشرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت منصة مبات، بوصفها كمنصة تقنية ابداعية متخصصة في إدارة الأملاك وتشغيلها في عمليات التأجير القصير والمتوسط الأجل في تأمين تمويل أولي بقيمة 9 ملايين ريال سعودي بقيادة من صندوق دراية فنتشرز، وبالتعاون مع صندوق سدرة فينتشرز.

جدير بالذكر أن مبات تأسست في أكتوبر من عام 2019 على يد مؤسسها طلال بن صالح السريع. ومنذ ذلك التاريخ، حققت نموا مضطردا في السوق السعودي في مجال التأجير القصير والمتوسط الأجل بفضل منصتها الرقمية التي مكنتها من إدارة محفظة هائلة من المنشآت العقارات نيابة عن ملاكها، وطرح عدد كبير من العقارات التي تتراوح ما بين المنازل الخاصة والمجمعات السكنية، في العديد من مدن المملكة. وعلى الرغم من حداثة الشركة، إلا أنها أثبتت قدرة ومستوى عال من الشفافية والكفاءة على صعيد الإدارة والتشغيل وتحصيل الإيرادات اعتمادا على نظم رقمية تعمل في الزمن الحقيقي لإجراء عمليات الحجز والتشغيل وإدارة الدفعات المالية وأنشطة النظافة والتعقيم والصيانة.. إلخ

وتعليقا على نجاح المرحلة الأولى من التمويل، صرح طلال بن صالح السريع، المؤسس والمدير التنفيذي لمبات قائلا: "إننا فخورون بنجاح هذا الاستثمار الذي ساهم بدعم رؤيتنا في تعزيز سوق الاستثمارات العقارية البديلة عبر منصتنا المتقدمة التي أثبتت تفردا وقدرة على زيادة عوائد الأملاك العقارية وطرحها بأسعار تنافسية. وبفضل الدعم المباشر الذي حصلنا عليه من الحكومة الرشيدة وشراكتنا مع وزارة الاستثمار والسياحة، غدت مبات الآن في وضع يمكنها من تعزيز وجودها، وتوسيع سوق الاستثمارات العقارية البديلة على مستوى المملكة لدعم رؤية المملكة والارتقاء بجودة السوق وخلق العديد من الوظائف من خلال نموذجها التشاركي".

وأضاف، سوف يتم استخدام التمويل المتحصل في زيادة الوعي حول منصة مبات الرقمية وتعزيز قيمتها، سواء لملاك العقارات أو النزلاء، مع بذل مزيد من الجهد لاستقطاب العملاء من المنطقة والعالم، وبخاصة أولئك الباحثين عن العقارات المخصصة للتأجير القصير والمتوسط الأجل. أيضا، تهدف مبات إلى استخدام التمويل في التحديث الرقمي لمنصتها لضمان حصول العملاء على التجارب وأنسب الخيارات العقارية، واستقطاب الكفاءات السعودية المتخصصة في مجال الضيافة استعدادا لتوسيع أعمالها في المستقبل القريب.

بدوره، علق فارس الراشد، مدير صندوق دراية فينتشرز بقوله: "لا شك في أن الاستثمار في القطاع السياحي يعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030، والتي تهدف فيما تهدف إلى تحقيق مساهمة من هذا القطاع في الناتج الوطني الإجمالي بنسبة 11.5% بحلول عام 2029. ولتحقيق هذا الهدف، عملنا على تبني عدد من نماذج العمل الجديدة؛ منها أسلوب التأجير العقاري القصير والمتوسط الأجل الذي يقوم على الاستفادة من الأصول العقارية الحالية غير المستغلة وطرحها للإيجار القصير والمتوسط الأجل".

تسعى مبات – باعتبارها من أسرع المنصات نموا في المنطقة – للتركيز على زيادة معدلات الربحية والقيمة المضافة من وراء عمليات التأجير المتعاقد عليها مع ملاك العقارات والنزلاء، مع العمل على إراحة الملاك من أعباء الإدارة والتشغيل والتحصيل، وإتاحة الفرصة لشاغلي تلك العقارات للاستمتاع طوال فترة سكناهم.

حول مبات

انطلقت مبات كمنصة تقنية ابداعية مخصصة لعمليات التأجير القصير والمتوسط الأجل في نوفمبر 2019، وبهدف أن تصبح الموقع الرقمي الأوسع انتشارا لهذا النوع من التأجير المنصب أساسا على المنشآت العقارية كالمنازل والشقق والمجمعات السكنية، وفي كافة أنحاء المملكة. وقد تجلى نجاحها في طرح خيارات واسعة من الوحدات السكنية المتنوعة المساحات والخدمات، وبأفضل الأسعار السائدة في السوق، وبصورة تلبي احتياجات النزلاء على اختلافهم، وتضمن لهم أفضل تجربة إقامة يمكنهم الحصول عليها.

يساهم موقع Mabaat.com في تنويع وتطوير العوائد الاستثمارية لة على العقارات السكنية، واستقطاب النزلاء الراغبين بإقامة قصيرة أو متوسطة الأجل في تلك العقارات، مع الإبقاء على معدل إشغال عال لها، وإدارة عملياتها التشغيلية اليومية بمستوى عال من الشفافية على صعيد المعلومات المقدمة لملاكها، وذلك عبر تزويدهم بتقارير حول بدء وانتهاء عقود تأجيرها وما يجري عليها من أعمال تنظيف وتعقيم وصيانة، مع تمكينهم من متابعة تدفقاتها النقدية وأدق تفاصيلها والأنشطة المتصلة بها.

تكمن مسؤولية مبات الأساسية في تأمين وحدات سكنية عالية المستوى من خلال الاستعانة بالتقنية المتقدمة وقنوات الاتصال التي تبقيها مفتوحة دائما مع العملاء والشركاء والموظفين لضمان حصولهم جميعا على أفضل خبرة ممكنة.

حول صندوق دراية فينتشرز

تأسس صندوق دراية فينتشرز في عام 2019 في العاصمة السعودية الرياض كصندوق متخصص في رأس المال الجريء الهادف إلى استقطاب التمويل اللازم للشركات التي مازالت في مراحل تأسيسها الأولى، وبخاصة تلك العاملة في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والصناعة المالية وإنترنت الأشياء وشركات " البرمجيات كخدمة "، سواء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نجح الصندوق في دعم عدد من الشركات الناشئة على مدى العامين الماضيين، وذلك في إطار بحثه الدائم عن مؤسسين يتطلعون لضمان موطئ قدم لهم في عالم الشركات الناشئة السريع التطور.

حول صندوق سدرة فينتشرز

صندوق سدرة فينتشرز هو صندوق متخصص في عمليات رأس المال الجريء. وقد تأسس في العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في تمويل الشركات الناشئة في المنطقة والعالم.