شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض بالسوق اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الدواجن والبيض بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 24-8-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت الدواجن البيضاء بين 22-23 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، وانخفضت أسعار الأمهات بتسجل 18 جنيها في المزرعة.

وسجلت الدواجن البلدى، 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 43 جنيها، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو .

أما أسعار البيض فسجلت "الأبيض" المزارع بين 36-37 جنيها في المزرعة، في حين تراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، أما البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.