شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: رقمنة قطاع التعدين لتكثيف طرح مزايدات التنقيب العالمية وجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن قطاع التعدين يشهد خلال الفترة الأخيرة زخما وتطورا كبيرا، وهو ما تم بنجاح في المزايدة العالمية الاولي للذهب وجذب استثمارات عالمية للتنقيب عن الذهب وطرح مزايدة عالمية للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة، لافتا إلى أن هناك اهتماما بتدريب الكوادر الشابة بقطاع التعدين.

وأضاف حمدي عبد العزيز، أن هناك اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي بقطاع التعدين من اجل تكثيف طرح المزايدات العالمية، كما أن هناك متابعات بشكل دوري بمسئولي الهيئة العامة للثروة المعدنية للتأكد من العمل بالاستراتيجية الجديد ة من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للخامات التعدينية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز جهود تطوير قطاع التعدين فى مصر قوة دفع قوية لصالح الاقتصاد واستغلال تلك الثروات التعدينية.