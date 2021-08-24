شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 4 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، بفضل توقف موجة شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، مع ترقب المستثمرين المزيد من الأدلة حول اقتراب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

أضاف الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.25% إلى 1.3748$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3716 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3693$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 9 تموز/يوليو الماضي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.3602$ المسجل فى اليوم السابق.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،فقد الجنيه الإسترليني نسبة 1.7% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران/يونيو الماضي.

وتعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأسوأ فى نحو شهرين إلى تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،خاصة بعد محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عزز من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

وفى المقابل أظهرت بيانات حكومية ،تباطؤ فاق التوقعات لوتيرة التضخم فى المملكة المتحدة خلال تموز/يوليو ،مع هبوط مبيعات التجزئة لأدنى مستوى فى ستة أشهر ،الأمر الذي أثار الشكوك فى مسار تعافي الاقتصاد البريطاني ، وقلص من احتمالات تشديد السياسة النقدية البريطانية فى الأجل القريب.

توقفت موجة شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، مع انتظار المستثمرين المزيد من الأدلة حول اقتراب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، خاصة حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" هذا الأسبوع فى مؤتمر جاكسون هول حول التوقعات الاقتصادية.