شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ريت يستحوذ على أصل عقاري بـ 187.4 مليون ريال بالرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض المالية عن إتمام عملية استحواذ صندوق الرياض ريت على أصل عقاري في مدينة الرياض.

وأفاد الصندوق، في بيان لمقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم الاستحواذ على المبنى بقيمة 184.437 مليون ريال سعودي بعائد قدره 8%.

وقال الصندوق، إن الأصل العقاري هو مبنى تجاري مكتبي مدر للدخل يقع في حي الرائد على طريق الملك عبدالله بمدينة الرياض بمساحة مسطحات بناء تساوي 26.520 ألف متر مربع.

وبحسب البيان، يقع الأصل العقاري في موقع استراتيجي على طريق الملك عبدالله مقابل جامعة الملك سعود وبجوار مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. كما يتميز المبنى بقربه من محطة المترو الواقعة على تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الأمير تركي الأول.

ونوه الصندوق إلى أنه قد تم تمويل الاستحواذ عن طريق تمويل بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية، علماً بأن الأصل العقاري حديث البناء، وطبقاً للعقد المبرم تم تأجيره بالكامل إلى جهة حكومية بعقد إيجار صافي (NNN) لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويأتي هذا الاستحواذ استمراراً لحرص الصندوق على تنويع وزيادة قاعدة أصول محفظته العقارية الاستثمارية -محلياً ودولياً- من خلال التركيز على عقارات عالية الجودة في مواقع استراتيجية متفرقة بقاعدة مستأجرين واسعة وذات استخدامات متنوعة.

ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق بنهاية النصف الثاني من هذا العام.