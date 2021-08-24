شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات السعودية تتقدم بملفي تخفيض وزيادة رأس مالها للسوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكابلات السعودية عن تقديمها، يوم الإثنين، ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تخفيض رأس المال بقيمة 98.3 مليون ريال سعودي، وثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 500 مليون ريال سعودي.

ونوهت الشركة إلى أن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وكانت إدارة الشركة قد أوصت، في يوليو الماضي، بتخفيض رأس المال من 360.614 مليون ريال إلى 262.311 مليون ريال، بنسبة تخفيض 27.3%، ليتراجع عدد الأسهم من 36.061 مليون سهم إلى 26.231 مليون سهم.

وتستهدف الشركة من تخفيض رأس المال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2021 بقيمة 98.3 مليون ريال سعودي.

كذلك أوصى مجلس إدارة الشركة فى نفس الإجتماع، للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 500 مليون ريال سعودي وذلك بإصدار وطرح عدد 50 مليون سهم بقيمة إجمالية 500 مليون ريال، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة 190.61%، وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها المستقبلي.

وبحسب البيان، سيصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 762.311 مليون ريال سعودي، وبعدد أسهم مليون سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 19.18 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 16.58 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعزت الشركة التغير في صافي الخسارة خلال الربع الثاني مقارنة بصافي الخسارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بصفة اساسية إلى انخفاض حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وانخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات إلى 105.2 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل مبيعات بلغت 204.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.