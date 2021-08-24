شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط عقب موافقة أمريكية على لقاح كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكوفيد-19، مما عزز آمال المستثمرين بطلب أعلى على الوقود إثر زيادة محتملة لمعدلات التطعيم في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لمزيج برنت الخام 46 سنتا، ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 69.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، وكسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا ما يوازي 0.5 بالمئة إلى 65.98 دولار.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من خمسة بالمئة أمس، بدعم من هبوط الدولار بعدما مُني بأكبر خسارة أسبوعية فيما يزيد عن تسعة أشهر في الأسبوع الماضي.

وأصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، التي منحت اللقاح موافقة للاستخدام الطارئ في ديسمبر ، موافقتها الكاملة على تطعيم من يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر باللقاح الذي يؤخذ على جرعتين.