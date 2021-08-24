بسبب مخاطر اندلاع حريق.. جنرال موتورز الأمريكية توقف بيع سياراتها الكهربائية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جنرال موتورز التوقف عن بيع سياراتها الكهربائية بسبب مخاطر اندلاع حرائق من بطارياتها، ووصفت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية توقف البيع بالضربة الجديدة لجنرال موتورز أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، التي أعلنت أنها تحتاج إلى مليار دولار لتوسيع عمليات سحب سياراتها الكهربائية من طراز شيفرولية بولت بسبب مخاطر اندلاع حرائق من بطارياتها.

وقالت الشركة إنها ستتوقف عن بيع السيارات الكهربائية إلى أجل غير مسمى، بسبب المشكلة ذاتها وإنها من المقرر أن تسعى للحصول على تعويض من مورد البطاريات إل جي LG.

يذكر أن الشركة الأمريكية أعلنت يوليو الماضي سحب ما يقارب 69000 سيارة من طراز شيفرولية بولت بعد تقارير عن حريقين سببهما بطاريات السيارة.

بينما من المقرر أن تستدعي هذه المرة حوالي 73000 سيارة من طراز الأعوام 2019 حتى 2022 من الموديل ذاته.

