الارشيف / الاقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. و3.6 مليار أرباح سوقية في 5 دقائق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. و3.6 مليار أرباح سوقية في 5 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه بعد مرور  5 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 726.531 مليار جنيه.

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2441 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13174 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4272 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 3009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 3973 نقطة.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا