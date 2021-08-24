الارشيف / الاقتصاد

الضرائب: إجراءات ضد الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: إجراءات ضد الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أنه بعد انضمام ٢٢٠٠ شركة فإن 15 سبتمبر القادم هو آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفى حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ، وإحالتها إلى النيابة  ، وأنه  اعتبارا من 1 أكتوبر القادم سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين ،  وعودتها إلى المأموريات المختصة، موضحًا  أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة ، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرًا لها . 

 

وطالب " عبد القادر "  الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين و الملزمة بالانضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة ، موضحاً أنه فى حالة عدم التزامهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.

 

وأشار  "عبد القادر "  إلى إنه طبقا لأحكام المادة 35  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .

 

وأوضح " عبد القادر "  أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا  ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الامامية  ، الحصول على  الخدمة من  مكان واحد  ،  وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة ، مما يحقق توفير الوقت والجهد ، مشيرًا إلى أن مركز كبار الممولين  يعد مكان متميز من حيث تقديم الدعم الفنى والمساعدة و توفير الإمكانيات التكنولوجية  ، هذا بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد ، وإمكانية  إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة . 

 

ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة  مسجلة بمركز كبار الممولين  ، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين .

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا