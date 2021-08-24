شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأدنى لها في ثلاثة أشهر متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 21 من أيار/مايو وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ اليوم ذاته متغاضية عن بذلك عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تسعير الأسواق لتداعيات تفشي فيروس كورونا وتطورات اللقاحات.

وفي تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر القادم 0.34% لتتداول عند مستويات 65.76$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 65.54$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 65.64$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.42% لتتداول عند مستويات 68.97$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.68$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 68.75$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 93.03 مقارنة بالافتتاحية عند 92.99، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.96.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.3% إلى 698 ألف منزل مقابل تراجع 6.6% عند 676 ألف منزل في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 25 مقابل 27 في تموز/يوليو الماضي.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية في خطورة اعتبرها المراقبون أنها قد تسرع من عمليات التلقيح ضد الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، ما حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين وساهم في ارتفاع أسعار النفط في أولى جلسات الأسبوع لأول مرة في ثمانية جلسات وتحقيقها مكاسب فاقت الخمسة بالمائة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 211.70 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,430,697 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 4.62 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 8 منصات إلى 405 منصة، ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي لتعكس أعلى مستوى لها منذ مطلع نيسان/أبريل، بخلاف ذلك، ارتفع الإنتاج الأمريكي للنفط خلال الأسبوع الماضي بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى نحو 11.2 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.8 مليون برميل يومياً أو 16% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.