شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف – تحليل - 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا الإيجابي المنتظر عند 65.20 واخترقه ليقف عند مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تشكّل حاجز قوي عند 66.00، مما يتطلب مراقبة التداولات القادمة للتأكد من وجهة السعر التالية، ويحتاج لتخطي أحد المستويات المذكورة لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح.

نشير إلى أن اختراق المقاومة 66.00 سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 67.40، بينما كسر الدعم 65.20 سيضغط على السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الهابطة التي تبدأ أهدافها عند 64.30 وتمتد إلى 63.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.30 والمقاومة 67.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير