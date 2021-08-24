شكرا لقرائتكم خبر عن 250 مليون دولار تدفقات سنوية متوقعة من حصة "أجيليتي" في "DSV" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية إنها تتوقع تحقيق تدفقات نقدية حرة بنحو 200 إلى 250 مليون دولار سنوياً من حصتها البالغة 8% في شركة DSV الدنماركية، وذلك عن طريق توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم.

وأشارت أجيليتي إلى أن هذه التدفقات يمكن استخدامها لزيادة توزيعات الأرباح أو خفض الديون أو الاستثمار في مجالات أخرى، بحسب بيان للبورصة الكويتية.

الإعلان أتى في مؤتمر المحللين الفصلي للشركة، وهو الأول بعد إتمام صفقة مبادلة الأصول/ التي تخلت أجيليتي بموجبها عن كامل قطاعها اللوجستي العالمي، الذي كان يشكل 85% من أصولها، مقابل تملّك 8% من DSV.

وأكدت أجيليتي أن الصفقة التي تم إغلاقها في 16 أغسطس ستحقق لها ربحاً لمرة واحدة بقيمة 3.2 مليار دولار، ستدخل في بيانات الربع الثالث.

وصفقة الاستحواذ على الخدمات اللوجستية لـ"أجيليتي"، التي أعلنت في أبريل، ستسفر عن ثالث أكبر شركة نقل بضائع بقوة عاملة إجمالية تزيد عن 75 ألف موظف.