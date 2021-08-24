شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ الرابع من آب/أغسطس، حينما اختبر الأدنى له منذ 25 من أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 109.82 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.70، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.83، بينما حقق الأدنى له عند 109.64.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، كشف بنك اليابان عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين التي قد عكست تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، وبخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة السابقة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.3% إلى 698 ألف منزل مقابل تراجع 6.6% عند 676 ألف منزل في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 25 مقابل 27 في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، نتطلع بعد غد الخميس للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً 6.6% خلال الربع الثاني، وذلك بالتزامن من انطلاق فعليات الندوة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيني والتي تقعد في جاكسون هول بولاية وايومنج ويحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم.