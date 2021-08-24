شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الفضة عقب أفضل أداء يومي لها في شهر مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استأنفها مسيرات الخسائر التي توقفت بالأمس لأول مرة في خمسة جلسات وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لتطورات فيروس كورونا واللقاحات للفيروس التاجي.

في تمام الساعة 06:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.19% لتتداول عند 23.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 23.65$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 23.66$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 93.00 مقارنة بالافتتاحية عند 92.99.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.3% إلى 698 ألف منزل مقابل تراجع 6.6% عند 676 ألف منزل في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 25 مقابل 27 في تموز/يوليو الماضي.

بخلاف ذلك، نتطلع بعد غد الخميس للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً 6.6% خلال الربع الثاني، وذلك بالتزامن من انطلاق فعليات الندوة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيني والتي تقعد في جاكسون هول بولاية وايومنج ويحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم.

على الصعيد الأخر، تابعنا في مطلع الأسبوع منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية في خطورة اعتبرها المراقبون أنها قد تسرع من عمليات التلقيح ضد الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، ما عزز من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وساهم في تحقيق عقود أسعار الفضة أفضل أداء لها في أسبوعين بالأمس مع ارتفاعها بأكثر من اثنان بالمائة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 211.70 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,430,697 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 4.62 مليار جرعة.