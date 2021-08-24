شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"اتحاد عذيب": الشركة تركز حالياً على رفع الإيرادات وخفض الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال يحيى بن صالح آل منصور، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات، إن الشركة تمر الآن بمرحلة تحول، وتحاول التركيز خلال الفترة الحالية على رفع الإيرادات وبالتالي خفض الخسائر.

وأضاف أن تركيز الشركة حاليا منصب نحو رفع الكفاءة التشغيلية ورفع الإيرادات، متوقعا تحسنا في نتائج الأعمال خلال الربعين المقبلين، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الشركة لديها خطة لخفض ورفع رأس المال ما يمنحها فرصة لكي تكون لديها قوة مالية للاستثمار في كل المشاريع التي تستهدفها. وذكر أن الشركة في مرحلة تحول تحتاج بين عام إلى عامين لكي تعود إلى وضع قوي.

وأشار إلى أن الشركة خفضت ميدونياتها، مشيرا إلى أن التخفيض يواجه بعض الإشكاليات البسيطة، موضحا أن الشركة لا تواجه خلال المرحلة الحالية أي مشاكل مع البنوك بشأن تخفيض المديونية، خاصة بعد عودة السهم للتداول والاتفاق مع بنك الجزيرة للإشراف كمستشار مالي لرفع وخفض المال.

وأكد أن وضع الشركة سيكون أفضل في غضون عام من الآن، وسنصل لوضع أفضل مما يتوقعه المستثمرون.

وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 1.3% في الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 يونيو 2021، إلى 12.11 مليون ريال، مقابل 12.27 مليون ريال خسائر بالربع الأول من السنة المالية السابقة.

وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 91.4% في الربع الأول من السنة المالية الحالية للشركة، مقابل خسائر نحو 140.8 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية السابقة.