الاقتصاد

مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالاً بالأسعار ووفرة بالإنتاج

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:10 صباحًا, 24 أغسطس 2021 م

المناطق - واس

سجل مهرجان بريدة للتمور اليوم اعتدالاً بالأسعار ووفرة بالإنتاج لأكثر من 45 صنفاً من التمور مع انطلاقة جني محاصيل التمور بمدينة بريدة .
حيث تصدر السكري مبيعات التمور، إذ وصل سعره ما بين 20 إلى 180 ريالا للعبوة بوزن ثلاثة كيلوغرامات، فيما جاء الخلاص ما بين 20 إلى 90 ريالا، والصقعي ما بين 15 إلى 60 ريالا ، كما جاء الشيشي ما بين 10 إلى 40 ريالا، والسكرية الحمراء من 10 إلى 30 ريالا، وجاء البرحي ما بين 10 إلى 25 ريالا .
وسجلت باقي أنواع التمور تفاوتاً في الأسعار حسب جودتها وكميتها، كما سترِد للسوق في الأيام القادمة أنواع أخرى من التمور كالعسيلة والونانة والرشودية والمكتومي وغيرها من الأنواع التي تشتهر بها منطقة القصيم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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