وزير النقل : منطقة تبوك تشهد حالياً مشاريع ضخمة، واجتمعنا مع المقاولين المتعثرين لوضع الحلول المناسبة

المناطق - واس

أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن منطقه تبوك تشهد عددا من المشاريع الكبرى في مجال النقل ، بتكلفة تتجاوز 800 مليون ريال.

وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب تدشين سمو أمير منطقة تبوك، اليوم مشروعات جديدة بالمنطقة، بحضور قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالوزارة , أن زيارته لمنطقة تبوك ياتي لمعالجة أي جزء من المشاريع المتعثرة ووضع الحلول المناسبة لها , مبينا أن المنطقة فيها شبكة طرق بأكثر من 4000 كيلومتر حالياً، وهناك توسع حسب المسار.

وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد الشهر الماضي تحمل في طياتها الكثير من المشاريع التطويرية بالمنطقة , لافتاً النظر إلى أن ربط المناطق الشمالية بالمملكة بمنطقه تبوك بسكة الحديد حالياً في مرحلة الدراسات وفق الإستراتيجيات والخطط.