شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفق 900 مليار جنيه في التعليم والصحة والسكن والصرف بـ"حياه كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل مبادرة حياة كريمة تجربة تنموية غير مسبوقة على المجتمع المصري، بحيث تقوم الدولة لأول مره بضخ في المجتمع المصري في خلال 3 سنوات رقم يقترب من 800 إلى 900 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية والسكن،حسبما ما اكدته وزارة التخطيط.

وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"فى عام 2024 بمعظم المحافظات بنسبة تنفيذ 100%.

و تستهدف مبادرة حياة كريمة نحو 200 مليون مواطن مصرى، فى 1413 قرية، بحيث يتم تطوير كل الخدمات لتقديم كل الخدمات للمواطنين من مياه وصرف صحى وخدمات طبية وتعليمية.

وقد أعلنت وزارة التخطيط، عن اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ في 1 يوليو 2021، للعمل بشكل مباشر على 13 محورًا منها: الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، إقامة مجمعات خدمية، الري، البنية التحتية، والشباب والرياضة.

المبادرة الرئاسية تتضمن مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 102.5 مليار، وشبكات توزيع الكهرباء وجار تخفيض التكلفة المطلوبة لـ20 مليار جنيه بدلاً من 31 مليار جنيه، أما تكلفة مشروعات رصف الطرق والكباري تصل إلى 12.2 مليار جنيه.

ومع انطلاق مبادرة «حياة كريمة» مطلع 2019 كانت البنية التحتية للقرى والمدن في المحافظات المستهدفة للتطوير والتنمية، هي أكثر ما لاقى اهتماماً بإدخال الصرف الصحي وتطوير شبكات الكهرباء ورصف وتطوير الطرق لربط القرى بالمراكز والمدن، وغيرها من العوامل الأساسية التي تُعطي للمواطن إحساساً بقيمتها".