شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الضغط على المقاومة- تحليل - 24-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لضغوط واضحة على المقاومة الأولية المتمثلة حاليا بمستوى 129.00 نتيجة لاندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 وليؤجل بذلك الهجوم السلبي المنتظر سابقا.

حتى هذه اللحظة وبتذبذب التداولات دون الحاجز المذكور سابقا, سنستمر بترجيح التداولات السلبية ولننتظر تجميع السعر للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية المتمثلة بمستوى 127.60 وصولا نحو 126.65 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.00 و 127.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة