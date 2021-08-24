شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين قد يضطر للهبوط مجددا-تحليل - 24-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات سلبية دون محور المتوسط المتحرك 55 ليشكل ذلك حاجز إضافي عند 151.25 تأكيدا لسيطرة الميل التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا, لذلك سنبقى على توقعنا الهابط للفترة الحالية لحين نجاح السعر باختبار دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 148.60 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

ما يجب التنويه له, أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الرئيسي المستهدف سابقا, فإن ذلك سيؤكد انتقال التداولات للمسار الهابط وليجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر التي قد تمتد نحو 146.90 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.20 و 148.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط