شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 24-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليستمر بالتذبذب ضمن المسار الهابط وليستقر قرب 1015.00, نذكر بأن ثبات الحاجز الإضافي المستقر عند 1035.00 يشكل عامل إضافي لتعزيز سيطرة الميل الهابط لنتوقع بتجميعه قريبا للعزم السلبي, البدء بتجديد المحاولات الهابطة لحين نجاحه بتحقيق كسر الدعم المستقر عند 949.00 والوصول نحو أول الأهداف السلبية الإضافية المستقرة عند 915.00 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1035.00 و 975.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز