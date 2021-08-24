شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال سلبي– تحليل- 24-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

أكد سعر النحاس باستقراره السلبي دون محور المتوسط المتحرك 55 -والذي يدعم احتجاز التداولات دون المقاومة الممتدة نحو 4.2400- عن استعداده لتجديد المحاولات السلبية والبدء بنشاط هابط خلال الفترة القريبة ليستهدف بذلك مستوى 4.0350 وصولا للدعم التالي المستقر عند 3.8800.

أما في حال تعرض السعر للضغوط الإيجابية وتحقيقه لاختراق المتوسط المتحرك 55, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية وليستقر مجددا ضمن محاور القناة الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق ليزيد ذلك من فرص استهدافه لمستويات إيجابية قد تبدأ من 4.4100.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2500 و 4.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة