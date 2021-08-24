شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض زوج الدولار مقابل الفرنك لضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 0.9135 ويستقر دونه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 0.9060 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 0.9135 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9070 والمقاومة 0.9160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط