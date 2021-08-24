شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يصل إلى الهدف – تحليل - 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من الوصول إلى هدفنا الإيجابي المنتظر عند 0.7225 ويستقر قربه، مع ملاحظة أن السعر يواجه عوامل سلبية يشكلها المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مما قد يضغط على السعر للارتداد هبوطاً خلال الجلسات القادمة.

نحن نفضّل التوقف على الحياد الآن إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن التماسك دون 0.7225 سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط والتوجه نحو مناطق 0.7075 مبدئياً، بينما اختراقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 0.7325.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي