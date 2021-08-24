شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب قوية – تحليل - 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت ارتفاعات قوية يوم أمس، وبدأ اليوم بارتفاع إضافي ليحقق هدفنا الممتد عند 68.90 ويجري محاولات لاختراقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 69.60 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 71.20 على المدى القريب.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستويات 68.50 ثم 67.70 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.70 والمقاومة 70.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد