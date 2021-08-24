شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الفضة من مستوى 23.75 ويبدأ بتقديم إشارات انعطاف هابط الآن، تدعمه الإشارات السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 22.90 كمحطة أولى.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي بشرط الثبات دون 23.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.90 والمقاومة 23.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط