شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخترق المقاومة – تحليل - 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس فوق مستوى 1797.00، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1825.15.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 1797.00 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 1770.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1785.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد