شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الني تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تسارع النمو إلى 3.3% مقابل 2.8% في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.4%، بينما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم تباطؤ النمو إلى 3.4% مقابل 3.5% في الربع الأول، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.1%.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلى كشف بنك اليابان عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فيزار الأمريكية وبيو-تك الألمانية في خطورة اعتبرها المراقبون أنها قد تسرع من عمليات التلقيح ضد الفيروس التاجي في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين وساهم في تحقيق مؤشرات الأسهم الأمريكية وتحديداً مؤشر ناسداك لمستويات قياسية جديدة.

ويأتي ذلك ضمن توالي العمليات التصحيحية للخسائر الموسعة التي تكبدتها مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال الآونة الأخيرة بالأخص الأسبوع الماضي من جراء تنامي القلق من تفشي فيروس كورونا وبالأخص متحور دلتا عالمياً وتقييم المستثمرين لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير والذي تطرق لاحتمالية بداء بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص برنامجه لشراء السندات في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 211.70 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,430,697 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 4.62 مليار جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.02% ليربح 19.57 نقطة ويصل إلى المستوى 1,934.71، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.94% ليربح هو الأخر 257.67 نقطة ويصل إلى المستوى 27,751.91.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.07% ليربح 51.56 نقطة ويصل إلى المستوى 4,887.44، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.00% ليربح هو الأخر 34.84 نقطة ويصل إلى المستوى 3,511.97.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.59% ليربح 400.03 نقطة ويصل إلى المستوى 25,509.62، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.49% ليربح هو الأخر 45.95 نقطة ويصل إلى المستوى 3,136.16.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.04% ليخسر 5.09 نقطة ويصل إلى المستوى 13,058.98، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.31% ليربح 23.57 نقطة ويصل إلى المستوى 7,513.50.