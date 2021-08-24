الاقتصاد

تسارع نمو مبيعات التجزئة في نيوزيلندا بخلاف التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة للربع الثاني والتي أوضحت تسارع النمو إلى 3.3% مقابل 2.8% والتي عدلت من ارتفاع 2.5% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي،  بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.4%، بينما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم تباطؤ النمو إلى 3.4% مقابل 3.5% والتي عذلت من 3.2% في الربع الأول، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.1%.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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