شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو مبيعات التجزئة في نيوزيلندا بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة للربع الثاني والتي أوضحت تسارع النمو إلى 3.3% مقابل 2.8% والتي عدلت من ارتفاع 2.5% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.4%، بينما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم تباطؤ النمو إلى 3.4% مقابل 3.5% والتي عذلت من 3.2% في الربع الأول، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.1%.