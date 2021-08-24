شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى 1 يتراوح بين 64 – 70 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 24 – 8 – 2021 استقرارا في سوق العبور للجملة لمعظم الأصناف وانخفاض القشر بياض حيث سجل 60 – 90 جنيها للكيلو مقابل ، 60 – 100 جنيها للكيلو ، بياض أملس 60 – 90 جنيها للكيلو مقابل 60 – 100 جنيها للكيلو ، واستقرت أسعار بياض أملس خليجى 30 – 40 جنيها للكيلو ، قراميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البوري "1" بين 64 -70جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 50 – 60 جنيها للكيلو ، قشر بياض 60 – 100 جنيها للكيلو ، وسجلت أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي مزارع 1 لتتراوح بين 22- 25 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 ليسجل 17-20 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو ، ثعابين 50 – 200 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار المكرونة السويسي 60-80 جنيها للكيلو، برانيس اسكندرانى 40 – 60 جنيها للكيلو، مكرونة مجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو ، موسي 90 – 130 جنيها للكيلو، قرش 30 – 40 جنيها للكيلو ، حدادى 10 جنيهات للكيلو ، مرجان 1 " 32 – 38 جنيها للكيلو ، مرجان 2 " 25 – 30 جنيها للكيلو ، مرجان مجمد 19 – 25 جنيها للكيلو.