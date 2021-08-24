شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي – تحليل صباحي – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت -1.12% بما يعادل -13.562 نقطة، ليقترب المؤشر من الاستناد لمستوى الدعم المهم 11,000، وسط محاولات المؤشر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والارتفاع من جديد، حيث يستند المؤشر أيضاً لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 11,000، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,900 ومستوى المقاومة 11,250.