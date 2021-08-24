شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم السعودي الألماني (4009) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك على إثر كسر السهم لخط اتجاه صاعد في وقت سابق، وتخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ونتيجة لهذا الضغط السلبي المضاعف سجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.06% ليخسر السهم نحو 40 هللة ويستقر على سعر 37.50 ريال.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 38.55، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 36.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.75 ومستوى المقاومة 38.55.