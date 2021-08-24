شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم العقارية (4020) في آخر جلساته، وسط معاناة السهم بالضغط السلبي من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.33% ليخسر السهم نحو 8 هللة ويستقر على سعر 23.86 ريال، ولكن يأتي هذا التراجع في ظل محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 23.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 25.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.20 ومستوى المقاومة 25.00.