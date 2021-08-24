شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم إعادة (8200) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن يحاول السهم بتداولاته الأخيرة اكتساب زخماً إيجابياً عن طريق انخفاضات متتالي تهدف للبحث عن قاع صاعد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة والتي جاءت بصورة طفيفة وبنسبة 0.22% ليكسب نحو 4 هللة ويستقر على سعر 18.64 ريال.

لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.81، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.25 ومستوى المقاومة 20.00.