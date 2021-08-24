شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بترورابغ (2380) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 22.98، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما أكسب السهم بعضاً من التماسك ليغلق على الحياد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 22.98، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 21.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.16 ومستوى المقاومة 24.25.