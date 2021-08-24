شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يواصل انخفاضه التصحيحي – تحليل صباحي – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ميفك ريت (4346) التراجع في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، كما يستمر الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.12% ليخسر السهم نحو هللة واحدة ويستقر على سعر 8.03 ريال.

لهذا نحن نتوقع استمرار الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 8.21، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.77 ومستوى المقاومة 8.21.