شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شاكر (1214) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده في التخلص من هذا الضغط السلبي، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.86% ليخسر السهم نحو 55 هللة ويستقر على سعر 28.95 ريال، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 31.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.90 ومستوى المقاومة 31.10.