شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم النقل الجماعي (4040) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ومع محاولات السهم الأخيرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.54% ليخسر السهم نحو 15 هللة ليستقر على سعر 27.60 ريال، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وليصل إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة أخيرة منه لاكتساب هذا الزخم الإيجابي.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 27.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 28.95.