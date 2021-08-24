شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة صافولا يتوقف قليلاً عن نزيف الخسائر – تحليل صباحي – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم مجموعة صافولا (2050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم تعويض ولو جزء بسيط مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.13% ليكسب السهم نحو 5 هللة فقط ويستقر على سعر 38.50 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 40.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 37.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.55 ومستوى المقاومة 39.45.