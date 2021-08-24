شكرا لقرائتكم خبر عن العالمية يكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية – تحليل صباحي – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم العالمية (8280) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.77% ليكسب السهم نحو 50 هللة، ولكن أمام ذلك يستمر الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 27.95، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 30.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.95 ومستوى المقاومة 30.00.